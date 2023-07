Das Krebskartell: Milliardengeschäft mit Chemotherapien

Jedes Jahr erkranken etwa 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Was viele Betroffene nicht wissen: Krebsmedikamente und Chemotherapien sind ein Milliardengeschäft.

An jedem einzelnen Rezept können unterschiedliche Akteur:innen hunderte, manchmal Tausende Euro verdienen. Der MONITOR-Film zeigt, wie sich ein Kampf um lukrative Rezepte entwickelt hat, die mit teilweise enorm hohen Gewinnspannen verbunden sind – insbesondere für Apotheken.

