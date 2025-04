Volk in Angst: Wie mit Verbrechen Politik gemacht wird

Einzelstücke für Dokumentationen . . 29:57 Min. . Verfügbar bis 24.04.2099. Das Erste. Von Georg Restle, Mareike Wilms.

Anschläge, Messerstechereien, Morde. Wer Nachrichten schaut oder Podcasts hört, kann schnell den Eindruck bekommen, das Böse lauere überall. Aber stimmt das?

Wie gefährlich ist es in Deutschland wirklich? Dieser Frage geht MONITOR-Redaktionsleiter Georg Restle in dieser Dokumentation auf den Grund. Berichte über Verbrechen sorgen für Klicks und Quoten – und sie machen uns Angst: Immer mehr Menschen befürchten, Opfer einer Straftat zu werden. Scharfmacher in der Politik befeuern die Sorgen: Von "Kontrollverlust" oder "Staatsversagen" ist da die Rede. Und immer wieder wird Migration dafür verantwortlich gemacht. Aber ist es wirklich so einfach?