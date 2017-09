Nach dem blutigen Überfall in der Vincenz-Statz-Straße raste das RAF-Kommando mit dem bereit gestellten VW-Bus stadtauswärts. Während der Fahrt bekam Schleyer eine Beruhigungsspritze. Nach wenigen Minuten rollte das Fluchtfahrzeug in Köln-Junkersdorf in eine Tiefgarage am Wiener Weg. Die zugehörige Hochhaus-Wohnung war von der RAF nur gemietet worden, um an den Garagenschlüssel zu kommen.