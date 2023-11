Bei Berthold Wehmeyer gab es eine solche Wendung nicht. Der 24-Jährige hatte in Brandenburg eine ältere Frau vergewaltigt und getötet. Das Urteil: Der Tod. Am 11. Mai 1949 wurde Wehmeyer im Zellengefängnis Moabit in West-Berlin per Guillotine hingerichtet - das letzte vollstreckte Todesurteil auf westdeutschem Boden.

Damit ist die Geschichte der Todesstrafe in Deutschland noch lange nicht zu Ende, denn in der DDR galt sie noch fast vier weitere Jahrzehnte. Mindestens 168 Menschen wurden dort hingerichtet. Das letzte Opfer: Der Stasi -Hauptmann Werner Teske. Er wurde am 26. Juni 1981 im Gefängnis in Leipzig von hinten erschossen.

Teske soll am sozialistischen System gezweifelt und darüber nachgedacht haben, zur Bundesrepublik überzulaufen. Experten gehen heute davon aus, dass diese Gedanken nur vage waren und die Verurteilung Teskes vor allem als Abschreckung für andere mögliche Überläufer dienen sollte. Nach der Wende wurden ein Richter und ein Staatsanwalt zu jeweils vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil die Verurteilung Teskes auch nach DDR-Recht nicht rechtmäßig war.

Wann wurde die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft?

Am 18. Dezember 1987 bestätigte die Volkskammer der DDR die Abschaffung der Todesstrafe. Staatschef Erich Honecker hatte diese Änderung schon im Juli angekündigt. Möglicherweise als Zeichen der Menschlichkeit in Richtung Bundesrepublik. Denn kurz darauf trat Honecker seinen ersten Besuch beim damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl an.

In der Bundesrepublik gab es das Aus für die Todesstrafe schon deutlich früher. Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 war sie in Westdeutschland Geschichte. Prof. Frank Neubacher, Kriminologe an der Universität Köln, geht davon aus, dass " man sich ganz bewusst auch vom Nationalsozialismus hat absetzen wollen. "