Bourgeret sitzt auf dem umgedrehten Beifahrersitz und checkt ihr Mailpostfach. Ein Kunde will das erste Mal einen Campingtrip mit Wohnwagen unternehmen. Mit ihrem Start-up "Campers Compass" hilft Bourgeret ihm bei der Buchung eines Campers und schlägt Routen und Unterkünfte vor. Aber nicht nur Campingneulinge wenden sich an die 31-Jährige. Auch Profis, die neue Regionen entdecken wollen, bietet sie ihr Wissen an. Dazu gehören auch Insidertipps zu Ausflügen und Sehenswürdigkeiten, die sie selbst bei ihren Campingtrips entdeckt hat. Davon gab es einige.

Die Reiseziele, die sie mit ihrem Team anbietet, liegen verteilt in ganz Europa. In Deutschland kennt sie sich vor allem in der Eifel gut aus. Dort ist sie geboren und aufgewachsen und besucht regelmäßig ihre Eltern. In der Eifel gibt es zwar einige der schönsten Wanderwege Deutschlands, hier zu leben, das kann sie sich heute nicht mehr vorstellen.

"Die Eifel bedeutet für mich Heimat. Aber leben wollen würde ich hier nicht mehr." Anna Bourgeret

Touristisch habe sich die Eifel aber in den letzten Jahren gut entwickelt, so Bourgeret: " Ich finde, das Angebot ist schon sehr gut. Für meinen Geschmack könnte es aber noch ein bisschen moderner und innovativer werden. " In den nächsten Wochen will sie sich noch weitere Campingplätze in der Eifel und in der Grenzregion anschauen. Belgien und die Niederlande sind von hier aus nur einen Katzensprung entfernt. Mehr zur Eifel als Ausflugsziel gibt es hier.

Das Thema Camping beschäftigt Bourgeret schon seit langem, vor neun Jahren startete sie einen eigenen Reiseblog. Im Herbst 2023 beschließt sie, sich mit ihrem Start-up selbstständig zu machen. Für ihren Service berechnet Bourgeret je nach Umfang zwischen 20 und 30 Euro pro Urlaubstag. Das Geschäft läuft langsam an. Leben kann sie davon aber noch nicht. Sie verdient ihr Geld zusätzlich als Projektmanagerin für Werbeagenturen.