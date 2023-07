Video starten, abbrechen mit Escape Das Krebskartell: Milliardengeschäft mit Chemotherapien Monitor. . 27:33 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. Das Erste. Von Peter Onneken, Markus Grill, Daniel Drepper.

Jedes Jahr erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Instituts etwa 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Für die Betroffenen ist die Diagnose meist auch der Anfang einer langen und belastenden Therapie – verbunden mit der Hoffnung auf Heilung oder zumindest einer Verlängerung der Lebenszeit.

Was die Erkrankten oft nicht wissen: Krebsmedikamente wie Chemotherapien sind auch ein Milliardengeschäft. An jedem einzelnen Rezept können unterschiedliche Akteure Hunderte, manchmal Tausende Euro verdienen.

Die gemeinsame Recherche von MONITOR mit NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung zeigt, wie sich hier ein Kampf um lukrative Rezepte entwickelt hat, die mit teilweise enorm hohen Gewinnspannen verbunden sind – insbesondere für Apotheken. Dabei entstehen hohe Ausgaben für das Gesundheitssystem, die die Versicherten mit ihren Beiträgen bezahlen müssen.

Der MONITOR-Film begleitet Betroffene und zeigt, wer alles mit Chemotherapien Kasse macht. In monatelangen Recherchen wurden interne Dokumente analysiert und mehrere Insider interviewt. Der Film zeigt, wie so in den vergangenen Jahren Milliarden an Euros verschwendet wurden. Und stellt die Frage, wie solch ein System mit dem Wohl der Patienten zu vereinbaren ist.

Stand: 20.07.2023, 06:00 Uhr