Vor den Wahlen: Demokratie in Gefahr?

Hart aber fair. . 01:15:56 Std. . UT . DGS . Verfügbar bis 26.08.2025. Das Erste.

Der tödliche Messerangriff in Solingen erschüttert das Land. Welche politischen Konsequenzen müssen jetzt folgen? Und welchen Einfluss hat dieser Terroranschlag auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag? Werden davon die Populisten profitieren? Wird das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie sinken?