Obergrenzen und Abschiebungen: Ist Integration out? HART ABER FAIR to go

Dörfer, Städte, Kommunen schlagen Alarm - die Zahl der Flüchtlinge überfordert viele. Während heftig darüber diskutiert wird, wie Migration begrenzt werden kann, fehlen vor Ort neben Geld und Unterkünften auch Schulplätze. Kinder warten und Lehrer sind verzweifelt. Was muss jetzt passieren, damit Integration gelingt? Bei HART ABER FAIR to go kommentiert Louis Klamroth die Highlights der aktuellen Hart aber fair-Folge.