Angst vor Eskalation: Neue Waffen für die Ukraine?

Hart aber fair. . 01:14:27 Std. . UT . DGS . Verfügbar bis 25.11.2025. Das Erste.

Der Machtkampf in der SPD ist entschieden: Boris Pistorius, der beliebte Verteidigungsminister, zieht zurück. Olaf Scholz, der selbst ernannte Friedenskanzler, tritt wieder an. Was bedeutet das für den Wahlkampf? Liefert Deutschland demnächst doch noch Taurus-Marschflugkörper? Wird diese Auseinandersetzung die Gesellschaft weiter polarisieren?