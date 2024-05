AfD – Gefahr für die Demokratie?

Hart aber fair. . 01:14:16 Std. . UT . Verfügbar bis 13.05.2025. Das Erste.

Brutale Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, eine Verrohung der Debatten, insgesamt eine vergiftete gesellschaftliche Atmosphäre – was ist los in Deutschland? Ist unsere Demokratie in Gefahr? Welche Rolle spielt die AfD? Braucht es schärfere Gesetze?