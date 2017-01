Donald Trump: Präsident der Banken

"Gemeinste" Ausländerbehörde Sömmerda

Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. vergibt den diesjährigen „Preis für die größtmögliche Gemeinheit“ an die Sömmerdaer Ausländerbehörde. In der Begründung heißt es: "Diese wird für ihr 'Lebenswerk' an Willkür, Diskriminierung, Beleidigung, rassistischen Ressentiments, falscher rechtlicher Beratung und fehlerhaften Bescheiden ausgezeichnet." Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, nachdem MONITOR im November 2014 berichtet hatte. | mehr