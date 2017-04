Loveparade: Strafverfahren findet doch statt

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die unzureichende Dimensionierung und Ausgestaltung des Ein- und Ausgangssystems für die Besucher und die mangelnde Durchflusskapazität planerisch angelegt und für die Angeklagten vorhersehbar zu der Katastrophe geführt haben.

Keine Befangenheit bei Gutachter

Weiter sei das Gutachten des Sachverständigen Keith Still entgegen der Annahme des Landgerichts in der Hauptverhandlung verwertbar. Von einer Befangenheit und Voreingenommenheit des Gutachters sei nicht auszugehen. Auch sieht der Senat keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Einflussnahme auf den Sachverständigen. Die vom Landgericht kritisierten angeblichen Mängel des Gutachtens sehe das Oberlandesgericht in entscheidenden Punkten nicht.

Bei der Katastrophe waren im Juli 2010 21 Menschen ums Leben gekommen und über 600 verletzt worden.

