Erleichterung über neuen Loveparade-Prozess

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf, nun doch einen Strafprozess zur Duisburger Loveparade-Katastrophe zuzulassen, ist am Montag (24.04.2017) mit viel Beifall aufgenommen worden. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sagte dem WDR in einer ersten Reaktion, sie sei " erleichtert ". " Das ist ganz wichtig für all diejenigen, die betroffen sind, damit sie das auch verarbeiten können ."