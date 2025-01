Baustellen in NRW: Sperrungen am Wochenende

Baustellen auf den Autobahnen sorgen auch an diesem Wochenende für Umwege und Staus. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte folgende Engstellen und Sperrungen in NRW beachten und möglichst weiträumig umfahren:

A1: Sperrung bei Leverkusen

Von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A1 zwischen den Kreuzen Leverkusen und Leverkusen-West in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt. Einzelne Verbindungen in den Kreuzen bleiben zwar offen, dennoch sollte der Fernverkehr möglichst weiträumig umfahren. Darüber hinaus wird von Freitag um 19 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr der Westring in Leverkusen zwischen Rheinallee und Nobelstraße gesperrt.

Umleitungen für die gesperrte A1:

Nach Dortmund: Ab Kreuz Leverkusen-West über die A59 bis zum Dreieck Düsseldorf-Süd, weiter über die A46 bis zum Dreieck Wuppertal-Nord und dort wieder auf die A1.

Ab Kreuz Leverkusen-West über die A59 bis zum Dreieck Düsseldorf-Süd, weiter über die A46 bis zum Dreieck Wuppertal-Nord und dort wieder auf die A1. Nach Koblenz: Im Kreuz Leverkusen-West über die A59 nach Düsseldorf bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Rheindorf. Dort runter und wieder auffahren - bis zum Kreuz Leverkusen-West.

Im Kreuz Leverkusen-West über die A59 nach Düsseldorf bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Rheindorf. Dort runter und wieder auffahren - bis zum Kreuz Leverkusen-West. Im Kreuz Leverkusen-West ist die Verbindung zur A1 nach Dortmund gesperrt. Die Umleitung führt über die U11 bei Leverkusen-Wiesdorf zur A3-Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum.

A40: Sperrung bei Duisburg

Von Freitag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A40 zwischen den Kreuzen Duisburg und Kaiserberg gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten für den Neubau des Kreuzes Kaiserberg. Dort werden Schutzplanken aus Stahl und das Schutzgerüst aufgestellt. Für die Arbeiten wird die A40 an drei weiteren Wochenenden gesperrt. Aufgrund des Winterwetters wurden die Termine jedoch kurzfristig verschoben - und stehen noch nicht fest.

A45: Sperrung bei Lüdenscheid

Die A45 ist weiterhin bei Lüdenscheid in beiden Richtungen gesperrt. Auf den Ausweichrouten durch Lüdenscheid kommt es zu langen Wartezeiten. Am besten weiträumig über die A1 ausweichen.

A544: Sperrung bei Aachen

Die A544 bei Aachen ist zwischen Würselen und Aachen-Europaplatz in beiden Richtungen wegen eines Brückenneubaus gesperrt. Die Sperrung ist bis voraussichtlich Ende 2025 geplant.

A565 / B56: Sperrung bei Bonn

Von Freitag um 20 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A565 zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf in beiden Richtungen gesperrt. Zudem ist Richtung Siegburg/Köln die Auffahrt am Endenicher Ei dicht. Und auch die B56 ist in beiden Richtungen gesperrt. Es werden Teile der Behelfsbrücke demontiert. Umleitungen sind eingerichtet.

B233: Sperung bei Kamen

Von Samstag um 18 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die B233 in Kamen in beiden Richtungen gesperrt. Es werden Fertigteile für die neue A1-Brücke über die B233 eingehoben. Lokale Umleitungen sind für Auto- und Fahrradfahrer ausgeschildert.

Auch bei der Bahn führen Bauarbeiten zu Ausfällen und Umleitungen. Bahnreisende sollten sich am besten vorab online über mögliche Fahrplanänderungen auf Ihrer Reiseroute informieren.

Folgende größere Baustellen in Nordrhein-Westfalen liegen uns vor:

Düsseldorfer Flughafen: Halte im Nahverkehr entfallen

Am Montag (20.1.) beginnen mehrere Bauarbeiten im Rheinland. Es werden u.a. eine Eisenbahnbrücke und die S-Bahn-Station Wehrhahn erneuert. Bis zum 21. Februar sind Strecken rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof gesperrt. Das betrifft den Nahverkehr: Züge werden umgeleitet oder fallen aus. Und einige Halte fallen aus. Es sind Busse im Einsatz. Der Halt Düsseldorf Flughafen entfällt komplett.

Köln - Koblenz: Züge fahren über die rechte Rheinseite

Zwischen Bonn und Oberwinter laufen bis Ende Februar Arbeiten an Weichen und an einem elektronischen Stellwerk. Es kommt zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Zwischen Köln und Koblenz werden Züge über die rechte Rheinseite umgeleitet und Halte fallen aus.

Modernisierung der Bahnstrecke: Oberhausen - Wesel - Emmerich

Am Niederrhein kommt es bis Mai 2026 auf der Zugstrecke Oberhausen - Wesel - Emmerich zu Sperrungen und Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Grund sind Modernisierungsarbeiten. Die Strecke soll größtenteils eingleisig befahrbar bleiben, dennoch werden in der Zeit mehrfach Sperrungen und Teilsperrungen notwendig sein. Geplant sind hier Sperrungen für zwei Wochen in den NRW-Osterferien, ganze acht Wochen im Sommer und weitere zwei Wochen im Herbst.