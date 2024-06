" Geht alle auf eure Plätze! Sie kommen! ", ruft Jan Reinhardt. Lautes Geraune auf dem Platz der Kirmesgesellschaft KG Silschede. Etwa fünfzig Personen in typischer Ruhrpott-Verkleidung nehmen ihre Positionen ein. Vom Bergbaukumpel über den VfL -Bochum-Fan bis hin zum Atze-Schröder-Double ist alles dabei. Es ist der Tag, an dem sich alle Kirmesgesellschaften in Gevelsberg einer Jury, angeführt vom Bürgermeister, präsentieren. Mit Kostümen, Mottowagen und Choreografie.

Video starten, abbrechen mit Escape Jan Reinhardts lange Liste der Vorbereitungen 01:23 Min. . Verfügbar bis 26.06.2026.

Kirmes - das hat in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis Tradition seit über 200 Jahren. Über eine lange Straße von der Gevelsberger Innenstadt hinauf auf einen Berg zieht sich das Spektakel. Der Hang, auf dem die Kirmes liegt, hat eine durchschnittliche Steigung von 8,5 Prozent. Das macht sie zur wohl " schrägsten Kirmes Europas ", wie die Veranstalter stolz betonen. Jedes Jahr am letzten Juni-Wochenende wird hier über fünf Tage gefeiert. Das Herzstück ist dabei der Kirmeszug sonntags durch die Stadt, bei dem sich zwölf Kirmesvereine aus allen Stadtteilen präsentieren.

Spannung vor dem Kirmeszug

Die Kirmesgesellschaft aus dem Stadtteil Silschede ist dieses Jahr zum zweiten Mal dabei. Ihr Motto: "Ruhrpottlegenden". Auf dem Bauplatz des Vereins wurde in den vergangenen Monaten ein großer Anhänger mit einem mehrere Meter hohen orangen Förderturm gebaut. Auch eine Lore, also ein Kohleanhänger früherer Bergwerksbahnen, steht auf dem Wagen. Und was auch nicht fehlen darf: die Bude. Ein typischer Ruhrpott-Kiosk mit gemischter Tüte, Zeitschriften und Getränken. Alles aus Holz und mit sehr viel Liebe zum Detail nachgebaut.

So geht Ruhrgebiet: Mit dem Mofa geht es zum Kiosk