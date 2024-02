Lokalzeit live: Veilchendienstag in NRW

Lokalzeit. . 44:39 Min. . UT . Verfügbar bis 13.02.2026. WDR.

Alaaf und Helau! Am letzten Tag der fünften Jahreszeit schaltet der WDR direkt in das lustige Geschehen, in die verschiedenen Karnevals-Hochburgen des Landes.

Reporter:innen sammeln vor Ort nicht nur Kamelle, sondern auch viele Eindrücke, blicken auf die tollsten Kostüme der Närr:innen im Land und begegnen Prinzen und einem "Aezebaer". Es geht in den größten Zug NRWs nach Mönchengladbach, zum Zug nach Düren-Hoven, zu den Veedelszöch in Köln-Ehrenfeld und Köln-Nippes sowie zur Karnevalsparty auf dem Attendorner Marktplatz.