Lokalzeit live: Cranger Kirmes

Lokalzeit. . 44:21 Min. . UT . Verfügbar bis 11.08.2024. WDR. Von Astrid Albert.

Es ist Lebensgefühl, es ist Tradition, es ist Leidenschaft. Eine Woche Cranger Kirmes – das heißt Rummel total!

Vier Millionen Besucher:innen wollen Nervenkitzel, Spannung, Spaß. Und genau so geht es auch den Bewohner:innen von Crange. Vom 3. bis zum 13. August sind auch sie im Kirmes-Fieber. Die Achterbahn direkt vor dem Küchenfenster, der Geruch von Bratwurst und Pommes Frites allgegenwärtig. Eines der größten Volksfeste in NRW ist was für Bauch und Herz. Die Lokalzeit stürzt sich in diese wilde Mischung, schaut hinter die Kulissen, trifft eingefleischte Crange-Fans und schwelgt in Erinnerungen.