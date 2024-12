Die Pflastersteine auf dem Kay- und Lore-Lorentz-Platz in der Düsseldorfer Altstadt sind nass vom Schneeregen. Die Temperatur liegt ein paar Grad über dem Gefrierpunkt. Einige Passanten gehen zügigen Schrittes mit zugeknöpften Jacken vorbei. Auch Andrea, die ihren vollen Namen lieber nicht nennen will, hat den Reißverschluss ihrer braunen Daunenjacke bis nach ganz oben gezogen. Sie steuert auf einen weißen Transporter mit einem blauen Anhänger zu, der am Rande des Platzes steht. Darin befindet sich NRWs erste mobile Dusche für Wohnungslose.

Andrea kommt regelmäßig zur mobilen Dusche in die Altstadt von Düsseldorf

Andrea lebt seit dem Sommer auf der Straße, sagt sie. "Ich bin in Düsseldorf gestrandet. Jetzt schlafe ich im Zelt." Seit ein paar Wochen kommt sie regelmäßig in die Altstadt zur mobilen Dusche. Der Verein Flingern mobil ist damit seit Oktober wochentags jeweils für vier Stunden an wechselnden Plätzen in Düsseldorf im Einsatz. "Das ist perfekt, dass ich hier duschen kann" , sagt Andrea.

Ähnliche Projekte gibt es schon in Hamburg und Berlin. Aber auch in Düsseldorf gebe es dringenden Bedarf, sagt Lars Kollender. Er ist Sozialarbeiter bei Flingern mobil und leitet das Projekt der mobilen Dusche. "In Düsseldorf herrscht wie auch in anderen Städten viel Obdachlosigkeit. Wir bekommen mit, dass die Verwahrlosung immer mehr zunimmt."

Dass mehr Menschen kein festes Dach über dem Kopf haben, zeigt auch die letzte Nachtzählung der Arbeitsgemeinschaft der Träger der Wohnungslosenhilfe im Oktober 2023. Dabei wurden in Düsseldorf 437 obdachlose Menschen auf der Straße angetroffen. Zusätzlich wurden 292 Menschen registriert, die in Krankenhäusern, Polizeigewahrsam oder in Notschlafstellen untergebracht waren. Insgesamt kommt die Zählung so auf 729 Obdachlose, das sind rund 60 Prozent mehr als noch im Jahr 2021.

"Ich fühle mich wie ein Mensch"

Andrea nutzt das kostenlose Duschangebot seit einiger Zeit regelmäßig. Kollender reicht ihr ein Paket mit einem frischen Handtuch und Hygieneartikeln. Wenig später ist vor dem Duschwagen zu hören, wie Andrea im Duschwagen leise summt. Wieder sauber und fertig angekleidet, wuschelt sie sich zufrieden durch die Haare und tritt aus dem Anhänger. "Da strahlst du aber" , ruft ihr Reinhold Sommer zu. Er ist Unterstützungskraft bei Flingern mobil und jeden Tag vor Ort. Andrea schultert ihre Umhängetasche. "Ich fühle mich wie ein Mensch. Danke."

Das Duschmobil wird gut angenommen. "Wir haben schon unseren kleinen Stammkreis hier" , sagt Projektleiter Kollender. Montags bis donnerstags steht der Transporter mit Anhänger in der Altstadt, freitags am Worringer Platz. Demnächst sollen auch andere Standorte getestet werden. Wo die mobile Dusche am Ende Station macht, richtet sich nach dem dortigen Bedarf.

Finanziell wird das Projekt von der Sozialstiftung NRW und der Aktion Mensch gefördert. In Zukunft möchte Flingern mobil noch weitere Duschplätze anbieten. Dafür hofft der Verein auf Spenden und Ehrenamtliche, die sich einbringen möchten.

Beratung und ein Platz zum Aufwärmen

Neben der Dusche können sich die Menschen im Transporter auch aufwärmen und bekommen warme Getränke und Snacks. Die Sozialarbeiter des Vereins bieten Beratung an, vermitteln an Ärzte und Ämter weiter und helfen beim Ausfüllen von Anträgen. "Das sind die ersten Schritte in ein selbstständiges, neues Leben" , erklärt Kollender. Die Idee: Wer sich sauber fühlt, nimmt vielleicht eher einen Termin bei der Arbeitsagentur wahr.

Andrea sitzt nach dem Duschen noch eine Weile neben der Heizung im Transporter und cremt sich Hände und Gesicht ein. In ein paar Tagen will sie wiederkommen, wenn das Duschmobil wieder in der Altstadt Station macht. Für eine warme Dusche, warme Getränke - und auch ein paar warme Worte.

Über dieses Thema haben wir auch am 22.11.2024 im WDR Fernsehen berichtet: Lokalzeit aus Düsseldorf, 19.30 Uhr.