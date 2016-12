Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Schwibbögen handgefertigt – Unikate vom Möhnesee

Lokalzeit Südwestfalen | 16.12.2016 | Länge: 03:12 Min.

Wir besuchen Adolf Grams in seiner kleinen Werkstatt am Möhnesee. Er bastelt Schwibbögen, oder auch Lichterbögen. Der Rentner lässt sich manchmal monatelang Zeit, damit sie auch wirklich perfekt aussehen. Mit "Chinaware", bei der die Schwibbögen mit CNC Maschinen am Fließband hergestellt werden, kann er gar nichts anfangen. | video