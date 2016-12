Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Schock-Werners Adventskranz (1/4) – Ungers Archiv - zusammen mit dem KStA

Lokalzeit aus Köln | 25.11.2016 | Länge: 03:59 Min.

Der Stadt-Anzeiger und die WDR Lokalzeit aus Köln begleiten die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner zu besonderen Orten in Köln, die bisher eher einem nur kleinen Kreis von Menschen bekannt und zugänglich waren. Schock-Werners "Adventskranz" ist in der Lokalzeit aus Köln jeweils am Freitag zwischen 19.30 und 20.00 Uhr zu sehen und als Serie (aufgezeichnet von Joachim Frank, dem Chefkorrespondenten des KStA) im Kölner Stadt-Anzeiger am Samstag zu lesen. In der ersten Folge geht es um Unger´s Archiv in Köln-Müngersdorf, eine herausragende Architekurbibliothek und -modellsammlung. | video