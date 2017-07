#keineWAHL

Rund acht Millionen Erwachsene leben in Deutschland ohne deutschen Pass und haben deshalb meist keine Wahl. Viele dieser Menschen sind hier geboren, gehen arbeiten, zahlen Steuer und Sozialabgeben - wollen wählen. Doch bei der anstehenden Bundestagswahl dürfen sie nicht abstimmen. Das ist Thema am 27.07.2017 bei #keineWAHL, einer gemeinsamen Veranstaltung des ARD-Magazins MONITOR und der WDR-Redaktionen von WDRforyou und COSMO. Und Sie können im Publikum oder per Stream live dabei sein.