Einen gehörigen Schrecken jagte Lokalzeit-Münsterland-Moderatorin Jeanette Kuhn am 12. April 2007 den Zuschauern und ihrem Team ein. Gerade hatte sie ihrem Studiogast Demian Kleinert die zweite Frage gestellt, da fiel sie ohne Vorwarnung plötzlich um. Sie war schwanger mit ihrer Tochter Helen. In der zehnten Schwangerschaftswoche, an einem warmen Apriltag, streikte der Kreislauf. " Das war Helens erster Karnevalsscherz. Sie sollte ja am 11. 11. zur Welt kommen und das war der erste Witz, den sie gemacht hat ", sagt Jeanette Kuhn ein Jahr später.

Video starten, abbrechen mit Escape Lokalzeit-Moderatorin Jeanette Kuhn fällt in Ohnmacht 00:49 Min. . Verfügbar bis 01.10.2026.

In der Lokalzeit aus Dortmund gab es dagegen in einer Sendung vor ein paar Jahren einen medizinischen Zwischenfall, der fast tragisch geendet hätte. Einem Gast für das Gespräch in der Sendung ging es plötzlich nicht mehr gut. Er wurde aus dem Studio geführt. Mitarbeiter in der Regie verständigten direkt den Rettungsdienst, der Minuten später eintraf. Am nächsten Tag erhielt die Redaktion die Nachricht, dass der Gast tatsächlich einen Schlaganfall hatte. Weil er aber schnell behandelt wurde, blieben keine Schäden zurück.