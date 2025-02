Langsam und bedacht setzt Steffen Kemper einen Fuß vor den anderen. Er muss aufpassen, dass er nicht ausrutscht. Kempers Füße stecken in Gummistiefeln. Und die waten durch eine dunkelgrüne und am Boden ziemlich glitschige Brühe. Eine Walze hält die Brühe ständig in Bewegung, wie in einem Wellenbecken im Schwimmbad. Es plätschert und rauscht die ganze Zeit.

Mit dieser Brühe verdient der Landwirt aus Südlohn im Kreis Borken seit zwei Jahren sein Geld. Genauer gesagt mit dem, was in der Brühe schwimmt. Es sind unzählige mikroskopisch kleine Spirulina-Algen. Vor zwei Jahren standen an dieser Stelle noch Kälber im Stall. Jetzt schwimmen hier Algen in großen Becken.

Video starten, abbrechen mit Escape Warum Landwirt Steffen Kemper auf Algen umgestiegen ist 00:28 Min. . Verfügbar bis 16.02.2027.

Mehr als eine Million Euro hat den 29-Jährigen der Umstieg gekostet. Auf seinem Hof stehen jetzt drei große Gewächshäuser mit Wasserbecken und ganz viel Technik. " Finanziell ist das natürlich ein Risiko. Es ist ein Rieseninvestment, die Zukunft muss zeigen, ob es sich rentiert ", sagt Kemper.

Spirulina-Alge als " Superfood "?

Rund zwölf Prozent der Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch oder vegan. Das geht aus einer Befragung vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels aus dem Jahr 2023 hervor. Tendenz steigend. Damit steigt die Nachfrage nach Alternativen zu Fleisch und Fisch. Und nach anderen Quellen für lebenswichtige Nährstoffe, Vitamine und Proteine.

All das enthält die Spirulina-Alge, sagt Jörg Nispel. Der Agrarwissenschaftler von der Universität Gießen unterstützt Kemper beim Algen-Anbau. " Das Spannende ist der hohe Eiweiß-Gehalt, 60 Prozent Eiweiß ", sagt er. Dazu kommen Mineralien wie Calcium, Magnesium oder Eisen. Außerdem Vitamine und gesunde Fettsäuren. Doch der Wissenschaftler sagt auch: " Man muss sich ausgewogen ernähren und sollte die Alge als sinnvolle Ergänzung einsetzen ."

Winzigkleine Spiralen: Die Spirulina-Algen unter dem Mikroskop

Die Verbraucherzentrale ist da deutlich kritischer. " Viel Grün und wenig dahinter ", sagt sie über Spirulina. Der Eiweiß-Gehalt ist zwar hoch. Bei einer maximal empfohlenen Menge von fünf Gramm Spirulina pro Tag allerdings " bedeutungslos ". Außerdem warnen die Verbraucherschützer vor vielen Versprechen rund um Spirulina. Die Alge soll dabei helfen abzunehmen und diverse Krankheiten zu heilen. Nichts davon sei durch Studien belegt.

Schonende Algentrocknung im Münsterland

Landwirt Kemper und Wissenschaftler Nispel glauben trotzdem an die Kraft ihrer Alge. Und vor allem an die Kraft der im Münsterland gezüchteten und getrockneten Alge. Der Großteil der Spirulina-Algen kommt aus Asien. Sie sind deutlich günstiger als Algen aus Deutschland. Aber: " Alge ist nicht gleich Alge ", sagt Nispel.

In Asien werden die Algen meistens bei über 100 Grad getrocknet. Dabei werden die Eiweiße umgewandelt, gehen also verloren. Gleichzeitig entwickeln die Algen einen starken Fischgeruch. Nicht besonders angenehm. Anders die Algen aus dem Münsterland.

Video starten, abbrechen mit Escape Jörg Nispel erklärt, warum er Algen aus dem Münsterland besser findet 00:31 Min. . Verfügbar bis 16.02.2027.

Tatsächlich ist die Produktion der Münsterländer Spirulina-Alge recht aufwendig. Sobald im Frühjahr genug die Sonne scheint, können die Algen aus den Wasserbecken geerntet werden. Mit einer Vakuumpumpe wird ihnen dann das Wasser entzogen. Es entsteht ein etwa ein Zentimeter dicker grüner Algen-Teppich. Konsistenz: Knetmasse.

Diese grüne Masse kommt anschließend in eine Spaghetti-Maschine. Die Algen-Spaghetti haben eine deutlich größere Oberfläche als der Algen-Teppich, so trocknen sie schneller. Bei maximal 42 Grad, damit das Fischaroma draußen und die Nährstoffe drinbleiben. Im Labor auf dem Hof wird die Qualität der Algen zudem ständig überprüft.

Unzählige Algen-Artikel

Die getrockneten Algen verkauft Landwirt Kemper über das Internet. Als Pulver, Tabletten, Kapseln oder Granulat. Auch dunkelgrünes Algen-Meersalz und Hundefutter mit Algen hat er im Angebot. Außerdem kaufen ihm unter anderem Bäckereien und Eismanufakturen die Algen ab.

Großes Algen-Angebot: Der Esstisch von Familie Kemper

Auch bei Familie Kemper kommt die Alge aus dem Gewächshaus regelmäßig auf den Tisch. In einem grünen Algenbrot, als Brotaufstrich, als Eis oder als Schokolade. Die Algen haben kaum Eigengeschmack und lassen sich deshalb mit fast allem kombinieren. Einen Nachteil sieht Wissenschaftler Nispel allerdings, während er in ein Algenbrot mit Algenaufstrich beißt: " Man bekommt davon grüne Finger ."