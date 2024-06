An diesem Abend ist Gold aufgeregt. Noch gestern hat er zehn Stunden an dem neuen Medley gearbeitet, mit Songs von Apache 207, Christina Aguilera, Capital Bra, Nina Chuba und Pokémon. Ein halbes Jahr Arbeit steckt in dem Arrangement. Heute will er sehen, ob die 50 Männer des Kölner Chors "Grüngürtelrosen" es bei der Probe so " geil " finden wie er.

Constantin Gold leitet den Chor

Um kurz vor 19.30 Uhr fährt Gold mit seinem weißen Passat auf das Gelände der Pattenhalle Ehrenfeld, westlich der Kölner Innenstadt. Aus dem Kofferraum holt er Piano, Verstärkerkabel, Notenblätter und Musikboxen für die nächsten zweieinhalb Stunden. Seine Laune ist aufgekratzt oder, wie er sagt, " hyped ". " Das ist jedes Mal so, wenn ich was Neues präsentiere" , sagt Gold, während er seinen Laptop an die Boxen schließt.

Bereits mit 14 leitete Gold seinen ersten Chor. Später studiert an der Musikhochschule in Köln. "Inzwischen hat es mein ganzes Leben eingenommen" , sagt er.

Ich liebe jede Sekunde davon. Constantin Gold, Musikalischer Leiter der "Grüngürtelrosen"

Die Leidenschaft am Singen hat nicht nur Gold und die "Grüngürtelrosen" gepackt. In NRW sind allein im Chorverband eigenen Angaben zufolge rund 3.300 Chöre mit etwa 270.000 Mitgliedern organisiert. Das gemeinschaftliche Singen hat viele Vorteile. Es ist nicht nur gut für die mentale Gesundheit, sondern kann auch beim Stressabbau helfen und das Herz-Kreislauf-System positiv beeinflussen, wie verschiedene Studien zeigen.

Ob das auch für das Beatboxen gilt, ist unklar, zumindest lassen sich dazu keine Studien finden. Sebastian "Sepp" Mortan wird es egal sein. Er ist Gründungsmitglied der "Rosen" und begleitet den Chor an der ein oder anderen Stelle mit seinen Beats. In Köln ist er auch unter seinem DJ -Namen Bleibtreuboy bekannt.

Video starten, abbrechen mit Escape Beatboxer Sebastian Mortan unterstützt den Chor 00:41 Min. . Verfügbar bis 24.06.2026.