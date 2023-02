Ne echte Kölsche?

Eins vorweg: Eine "echte Kölsche", also eine gebürtige Kölnerin ist Vicky nicht. Sie stammt aus dem nicht weit entfernten Grevenbroich. Ihre Familie ist in den 1980er -Jahren aus Polen nach Deutschland immigriert.

In Bezug auf ihre Kölsch-Kenntnisse bittet Vicky deshalb um ein bisschen Nachsicht: " Nehmt mir das bitte nicht übel, ich versuche immer wieder Kölsch zu sprechen, aber das klappt noch nicht so gut. "

Mittlerweile hat die 32-Jährige ihrem Heimatort Grevenbroich aber den Rücken gekehrt und lebt seit etwas mehr als zehn Jahren in Köln. Und da will sie auch so schnell nicht wieder weg, erzählt sie in IM HERZEN JECK:

"Köln hat mein Herz im Sturm erobert." Vicky Just

Jeck- Check : Wie feiert Vicky Karneval?

Wenn man in Köln lebt, dann geht Karneval nicht einfach an einem vorbei – außer, man flieht aus der Stadt. Aber das würde für Vicky nicht in Frage kommen. Sie ist, wie viele andere Jecken auch, mit ihrem Freundeskreis vor allem im Straßenkarneval unterwegs: " Auch mich zieht es gerne mal in die kleine Kneipe, nachdem ich im Kostüm durch die Straßen gezogen bin ", erzählt sie in dem Podcast.

Kostüm-Hommage in Jubiläums-Session

Apropos Kostüm: Da hat Vicky ganz bestimmte Vorstellungen. Ihre Verkleidung muss immer etwas Eigenes haben. Sie kauft nur einzelne Accessoires – niemals ein komplettes, fertiges Kostüm – und stellt damit dann ihr eigenes Kostüm zusammen.

Und für diese besondere 200. Session des Kölner Karnevals hat sie sich auch ein sehr besonderes Kostüm überlegt: " Ich gehe dieses Jahr als Sonne, das war mein allererstes Kostüm überhaupt und erinnert mich super stark an meine Kindheit. " Damals war Vicky drei Jahre alt und hat von ihrer Mutter ein selbstgebasteltes Kostüm bekommen.

Vicky im Alter von drei Jahren im Sonnenkostüm