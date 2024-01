Wolodymyr Selenskyj im ARD-Exklusiv-Interview

Brennpunkt. . 37:48 Min. . Verfügbar bis 19.01.2024. Das Erste. Von Vassili Golod.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im ARD-Exklusiv Interview erneut das deutsche Zögern bei Panzerlieferungen kritisiert.

Im Interview mit ARD-Korrespondent Vassili Golod in Kiew forderte er deutsche "Leopard"-Kampfpanzer. Deutschland spielt in der Debatte um den "Leopard" eine Schlüsselrolle. Der "Leopard" wurde in Deutschland entwickelt, und in der Regel muss die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion an Dritte genehmigt werden.