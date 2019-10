Dreharbeiten und Meet & Greet zur letzten "Lindenstraße"-Silvesterfolge

Er gehört zur "Lindenstraße" wie Mutter Beimers Spiegeleier: der Silvestertanz vor dem "Akropolis". In diesem Jahr steigt zum letzten Mal die große Party der "Lindensträßler" - Ausstrahlungstermin der Folge 1746 "Zum letzten Mal" ist Sonntag, 05.01.2010, 19:30 Uhr, im Ersten. Die Dreharbeiten zur finalen Silvesterfolge fanden am 15. Oktober 2019 in Köln-Bocklemünd statt. Mit dabei: 200 GewinnerInnen des Gewinnspiels "Der letzte Tanz". Auf dem Programm: Studioführungen, "Meet and Greet" mit SchauspielerInnen und als Highlight der Silvestertanz auf der Lindenstraße.