Legendäre Experimente: Robbers Cave (3/3)

Teil 3 von 3.

Warum entstehen Konflikte unter Menschen? Und wie können wir diese wieder lösen? Dies will der Sozialpsychologe Prof. Muzafer Sherif mit dem Robbers Cave Experiment herausfinden.

1954 führt der Wissenschaftler das Experiment im Rahmen seiner Konfliktforschung durch. In einem Ferienlager in Oklahoma lässt er zwei Gruppen mit insgesamt 22 Jungen aufeinander treffen und bringt sie in Konkurrenzsituationen. Nach wenigen Tagen sind sie verfeindet. Ciani-Sophia Hoeder durchleuchtet mit Zeitzeug:innen und Expert:innen das Experiment: Was ist damals passiert? Ist es wissenschaftlich korrekt durchgeführt worden? Und welche Relevanz haben die Ergebnisse heute noch?