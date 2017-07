Im Vorspann seiner Fernsehsendung "Hier ist es furchtbar gemütlich" tobt er in einer Zwangsjacke durch eine Gummizelle. Van Gogh liebt es, den Quartalsirren zu geben. Sein Symbol ist der Kaktus. Dennoch ist es ihm ernst mit seinem Klamauk.

"Argumentieren bringt nichts"

Sein Freund, der Zeitungskolumnist Theodor Holman, bezeichnet Theo van Gogh als " Hofnarr" , als "eine ganz warme, kreative, autistische Persönlichkeit" . Er habe nicht von ungefähr Filmregisseur werden wollen. "Theo begriff nichts vom normalen Leben, von menschlichen Beziehungen." Aber "als König seiner selbst gemachten Filmwelt" , in der sich Menschen "wie Marionetten" hätten benehmen müssen, sei er am glücklichsten gewesen.

"Wenn er von etwas getrieben wurde, dann von seinem Kampf gegen Heuchelei" , sagt Holman. "Er fand, dass er vor allem die Menschen in höheren Positionen beleidigen durfte. Argumentieren, meinte er, bringt nichts."

"Terrorist der Meinungsfreiheit"

Für den Schriftsteller Leon de Winter hingegen ist Theo van Gogh ein "Terrorist der Meinungsfreiheit" . Der Filmemacher sei ein verabscheuungswürdiger Narzisst gewesen. "Er war ein schwergewichtiges Großmaul, dessen Familienname Erwartungen weckte und Frustrationen hervorrief."

Auf der Straße in Amsterdam ermordet

Amsterdam, 2. November 2004: Der Filmemacher Theo van Gogh ist am Morgen seines Todestages mit dem Fahrrad unterwegs, als ein Unbekannter auf ihn schießt. Als der 47-Jährige am Boden liegt, sticht der Attentäter auf ihn ein und versucht, ihn zu enthaupten. Bevor er flüchtet, rammt er seinem Opfer noch einen Dolch in die Brust, daran ein Zettel: "Der Islam wird mit dem Blut der Märtyrer die Welt erobern."