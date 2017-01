Zu diesem Zeitpunkt ist das Morden bereits in vollem Gang: Hunderttausende Juden sind schon getötet worden - vor allem bei Massenerschießungen in der Sowjetunion durch SS- und Polizeieinheiten, den sogenannten Einsatzgruppen. Bei der Eröffnung der sogenannten Wannsee-Konferenz weist Heydrich daraufhin, dass an die Stelle der erzwungenen Ausreise der Juden nun deren "Evakuierung" in den Osten trete. " Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa vom Westen nach Osten durchgekämmt ", heißt es im Protokoll, das von SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann gefertigt wird.