Doch es treten gesundheitliche Probleme auf. In den ersten Weihnachtsferien muss er sich untersuchen lassen - und erhält die Diagnose Amyothrophe Lateralsklerose (ALS), eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Dabei werden die Nervenzellen geschädigt, die die Muskeln steuern. Die Ärzte geben dem 21-Jährigen noch zwei oder drei Jahre.

Urknall, schwarze Löcher ...

Hawking reagiert auf die Nachricht mit Aktivität und stürzt sich in die Forschung: " Wenn ich schon sterben muss, dann kann ich noch etwas Gutes tun. " Er schreibt seine Doktorarbeit. Darin habe der Brite mathematisch bewiesen, sagt Hans Peter Nilles, Professor für theoretische Physik an der Uni Bonn, " dass die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie immer zu Singularitäten führen. " In einer Singularität sind Raum und Zeit nicht vorhanden. " Kosmologisch angewandt " bedeutet dies laut Nilles, " dass es in unserem Universum einen Urknall gegeben haben sollte. "

Hawkings Krankheit schreitet langsamer voran als gedacht, aber trotzdem unaufhaltsam. Zunächst geht der Wissenschaftler an Krücken, kann schlecht schreiben und kaum noch sprechen. Mit Ende 20 benötigt er einen Rollstuhl, mit dem er rasant unterwegs ist. Er will die knappe Zeit nutzen, um die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik in einer Theorie zusammenzuführen.

Dazu beschäftigt er sich mit dem Schwarzen Loch, ein Ort, aus dem angeblich nicht einmal Licht entkommt. Doch Hawking kann zeigen, dass Schwarze Löcher strahlen, also doch wieder etwas abgeben. Diese Strahlung heißt deshalb Hawking-Strahlung.