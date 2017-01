Ein Vermögen, das Gina Lollobrigida in einem langen Künstlerleben angesammelt hat. Geboren wurde sie am 4. Juli 1927 als Tochter eines Möbelhändlers in den italienischen Abruzzen. Schon mit drei Jahren wird sie zum schönsten Kleinkind Italiens gewählt und wächst zunächst wohlbehütet mit Privatunterricht in Gesang, Tanz, Zeichen und Sprache auf.

Männertraum der 50er Jahren

Der Zweite Weltkrieg zerstört die väterliche Firma und ihr privilegiertes Leben. Gina kann nur dank eines Stipendiums Bildhauerei studieren. Die attraktive Studentin fällt auf und nimmt an mehreren Schönheitswettbewerben teil. Und weil zu dieser Zeit schöne Frauen zum Film gehen, wird sie Schauspielerin.

Mit Filmen wie "Fanfan, der Husar" und "Schönheit der Nacht" wird Lollobrigida zum Superstar. Der Milliardär und Regisseur Howard Hughes holt sie in die USA. Doch die Italienerin lehnt einen Hollywoodvertrag ab und kehrt zurück in ihre Heimat. "La Lollo" verkörpert den Männertraum der 50er Jahre, zumal sie mehr Haut zeigt als ihre Kolleginnen im prüden Hollywood.

"Die Schönste Frau der Welt"

Das bringt ihr zugleich den Ruf ein, ihr Erfolg basiere mehr auf ihrem kurvenreichen Körper als auf ihrem schauspielerischen Talent. Die Kritiken werden besser als sie an der Seite von Anthony Quinn die Esmeralda in der "Der Glöckner von Notre Dame" darstellt.

Trotz vieler Kritik wird Lollobrigida eine der bestbezahltesten Schauspielerinnen der Welt, dreht mehr als 60 Komödien, Tragödien und Historikdramen. Sie spielt die "Schönste Frau der Welt", arbeitet mit Gérard Philipe, Rock Hudson und wird von Präsidenten und Politikern empfangen.

Fotografin und Bildhauerin

Als Ende der 60er-Jahre die Ära der vollbusigen Schauspielerinnen ausläuft, wechselt die Film-Diva in die Kunst: Zunächst arbeitet Lollobrigida als Fotografin, dann entdeckt sie die Bildhauerei für sich. Nicht der Film, sondern die Kunst sei ihr wahres Leben, sagt sie später. Nur eines bleibt ihr nach eigenen Angaben verwehrt: die große Liebe.

Ein Schicksal, das sie mit anderen berühmten Frauen teile. "Wer lässt sich schon gerne darauf reduzieren, der Mann von Gina Lollobrigida zu sein ", lautet ihre simple Erklärung. Inzwischen zieht sie die Gesellschaft von Vögeln vor. Rund 700 Pfauen, Fasanen, Enten und Schwänen sollen in ihrer römischen Villa leben.

