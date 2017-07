Der amerikanische Präsident Harry S. Truman wünscht sich 1947 Spione. Sie sollen herausfinden, was der russische Diktator Josef Stalin plant und etwas Sabotage hinter dem Eisernen Vorhang betreiben. Am 21. Juli 1947 unterzeichnet Truman den nationalen Sicherheitsakt – es ist die Geburtsstunde der Central Intelligence Agency, des US -Auslandsgeheimdienstes CIA.

Doch die Sache wird schmutzig: Weltweit führt die CIA seitdem geheime Kriege voller Gewalt: bis in die neunziger Jahre gegen Sozialisten, linke Guerillas und gewählte linke Regierungen. Und heute gegen mutmaßliche islamistische Terroristen.

Folter zählt schon früh zu den Werkzeugen der Agenten: Mitte der 1970er-Jahre bringen Whistleblower ans Licht, dass Mord und Totschlag, Folter und die Unterstützung brutaler Diktatoren rund um den Globus zum Alltagsgeschäft der CIA gehören.

Gegen den Kommunismus im Westen

Doch zunächst beginnt 1947 das Kräftemessen mit Josef Stalin. " Im Zentrum stehen immer die Sowjets, der sowjetische Block ", sagt Bernd Stöver, Historiker an der Universität Potsdam und Autor des aktuellen Fachbuchs "CIA – Geschichte, Organisation, Skandale".

Die CIA soll verhindern, dass sich der Kommunismus nach Westen ausbreitet, bis nach Italien womöglich. " Italien ist der Gründungsmythos der CIA ", sagt Stöver. Denn in dem Land finden 1947 Parlamentswahlen statt. " Die CIA versuchte sehr erfolgreich, die Christdemokraten gegen die Kommunisten zu unterstützen, mit viel Geld, das im übrigen aus den beschlagnahmten Guthaben des Deutschen Reiches geschöpft wurde ", sagt der Historiker.

Die CIA lässt Flugblätter verteilen und antikommunistische Propagandafilme zeigen. " Bis in den letzten Winkel Italiens sind Lastwagen mit Filmmaterial gefahren ", sagt Stöver. Die Christdemokraten werden tatsächlich stärkste Partei und bleiben es über Jahrzehnte.

CIA ist beteiligt an Putschen in der ganzen Welt

Die Operationen der CIA gehen weit über Europa hinaus. In Teheran stürzt die Agency 1953 die moskaufreundliche Regierung unter Premier Mohammad Mossadegh. Dwight D. Eisenhower gibt 1960 persönlich die Order, den Sozialisten Patrice Lumumba im Kongo zu töten. Dank der Unterstützung durch die CIA gelangt Mobutu Sese Seko an die Macht. Er wird 30 Jahre lang herrschen, als einer der weltweit brutalsten und korruptesten Diktatoren. Die CIA ist weiterhin beteiligt an Putschen, Umstürzen und Gegenrevolutionen in Indonesien, Chile und Nicaragua.