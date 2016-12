Startseite WDR 2

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Gedrückte Stimmung auf Weihnachtsmarkt in Neuss

Am Tag nach dem Anschlag in Berlin hatten die Weihnachtsmärkte in NRW geöffnet - auch der in Neuss. Aus Solidarität mit den Opfern habe der Veranstalter dort jedoch auf Musik verzichtet, sagte Inga Drews, WDR 2 Neuss. "Das hat dann direkt so eine bedächtige Stille auf den Marktplatz gebracht." Sehr emotional sei auch die Schweigeminute am Abend gewesen. | audio