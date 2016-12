Chronik: 2016 im Zeichen der Silvesternacht

Tumulte in der Silvesternacht

01.01.2016, 14.36 Uhr: Die Kölner Polizei erwähnt in einer zweiten WE -Meldung zur Silvesternacht Übergriffe gegen Frauen. Von elf Opfern ist die Rede, die begrabscht, beraubt und in einem Fall mit einem Finger vergewaltigt wurden. Als Verdächtige werden große Männergruppen nordafrikanischer Herkunft genannt. Die Nachricht geht an den Innenminister und in die Staatskanzlei - nicht jedoch an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft persönlich.