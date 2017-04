Verantwortliche wollen Lehren aus Wuppertaler Bahnsperrung ziehen

Mängel in der Kommunikation und bei Fahrzeiten

Kritisiert wurden Mängel bei der Bekanntgabe der Umstiegsmöglichkeiten und bei den Fahrtzeiten der Ersatzbusse. Vor allem Pendler waren betroffen und brauchten teils erheblich mehr Zeit für den Weg zur Arbeit. Am Montagmorgen sei der Zugverkehr wieder nach Plan gestartet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Düsseldorf.

Komplett vom Netz genommen

Die 350.000-Einwohner-Stadt war in den Osterferien komplett vom Zugverkehr abgeklemmt. Währenddessen wurde an einem neuen elektronischen Stellwerk gearbeitet. Diese 32 Millionen Euro teure Investition soll drei veraltete Anlagen ersetzen und den Bahnverkehr in der ganzen Region störungsfreier machen. Am Ende der Sommerferien, nach der nächsten sechs Wochen langen Sperrung, soll das Stellwerk in Betrieb gehen.

Bis zu 80 Busse im Ersatzverkehr

Laut Bahn waren bis zu 80 Busse pro Stunde unterwegs, um die Züge zu ersetzen. Die meisten fuhren zwischen den Hauptbahnhöfen Wuppertal und Düsseldorf. Gerade auf dieser Verbindung über die staugeplagte A46 habe die angegeben Fahrtzeit fast nie erreicht werden können, betonte Pro Bahn.

Im Sommer sechs Wochen ohne Bahnanbindung