Haldern Pop Festival 2017

Was 1981 als Ministranten-Party in Rees-Haldern am Niederrhein begann, wurde zu einer Erfolgsstory, die bis heute anhält. Unter Fans von Indie- und Singer/Songwriter-Sounds gilt das Haldern Pop als eines der besten Festivals Europas. Das Motto dieses Jahr könnte nicht besser gewählt sein: "Be true – not better". Denn bei all dem Ruhm sind das Festival und seine Macher tatsächlich bis heute so geblieben, wie sie von Anfang an waren: entspannt und unprätentios.

Hier ein Beitrag von unseren Kollegen der Lokalzeit Duisburg: