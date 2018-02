Sind Benziner wirklich besser als Diesel?

Die Sünden des Diesels

Seit dem VW-Abgasskandal steht der Diesel als „Stickoxid-Schleuder“ in der Kritik. Verantwortlich sind vor allem die Stickoxide (NOx). Gesundheitsschädliche Stickoxide (NOx) entstehen bei der Verbrennung in Dieselmotoren. Der Grenzwert für Stickoxide in der Luft wurde an vielen Orten zuletzt mehrfach überschritten.

In den Städten sind Diesel problematisch

Besonders in der Stadt ist das ein Problem: Studien belegen, dass in Gebieten mit einer hohen NOx-Belastung mehr Menschen an Atemwegserkrankungen sterben. Vor allem Asthmatiker und Allergiker sind betroffen. Außerhalb der Ballungsgebiete verflüchtigen die Stickoxide dagegen schnell. Auf dem Land sind sie also kaum eine Gefahr für die Gesundheit.