Reitturnier CHIO: "Gewalt gegen das Pferd"?

Fehlhaltung ist von weitem sichtbar

Bei vielen Pferden auf dem CHIO, die überwiegend mit der Stirnlinie hinter der Senkrechten geritten wurden, war zudem der sogenannte „falsche Knick“ erkennbar, bei dem nicht das Genick der höchste Punkt des Pferdes ist, sondern der dritte Halswirbel. Diese falschen Positionen haben Auswirkungen auf den gesamten Bewegungsapparat der Pferde. Auf lange Sicht, so die von uns befragten Tierärzte, sind körperliche Schäden dabei unvermeidlich.

Beispielhaft dafür war ein Reiter, der den Kopf des Pferdes immer wieder zu sich heranzog und über wechselseitigen Zug den Pferdekopf hin und her schleuderte, woraufhin das Pferd aus dem Gleichgewicht geriet. Die Tierärztin Kareen Heineking-Schütte ist auf Pferde spezialisiert und reitet selbst. Auch ihr haben wir die Aufnahmen des Reiters gezeigt: "Die Mimik weist deutliche Anzeichen von Schmerz und chronischem Stress auf." Darüber hinaus wiesen auch das fortgesetzte Lippenschlagen und nach seitlich hinten gerichtete Ohren darauf hin.

Pferde zeigen Abwehrverhalten gegen schmerzhafte Reitweise

Dass diese Reitweise den Pferden auf dem Abreiteplatz Schmerzen zufügen kann, bestätigt auch Dr. Kathrin Kienapfel, Biologin an der Universität Bochum. In einer Studie konnte die Wissenschaftlerin zeigen, dass Pferde, die mit der Stirnlinie hinter der Senkrechten geritten werden, deutlich mehr Verhaltensauffälligkeiten zeigen als Pferde, deren Stirnlinie vor der Senkrechten liegt. Außerdem konnte sie nachweisen, dass es bei dieser Trainingsmethode durch die Daueraktivierung des unteren Halsmuskels zu schmerzhaften Halskrämpfen kommen kann.

Das aufgerissene Maul zeigt aus Sicht von Wissenschaftlern eine Abwehrreaktion

Kathrin Kienapfel hat das Quarks-Drehmaterial vom Abreiteplatz mit ihrem Team im Rahmen einer Pilotstudie an der Uni Bochum ausgewertet. Gezählt wurde unter anderem, wie oft einzelne Pferde innerhalb eines bestimmten Zeitraums Abwehrreaktionen zeigten. Dazu gehörten das Schlagen mit dem Schweif, aber auch das Öffnen des Mauls oder das Lippenschlagen. "Es war ein erschreckendes Ergebnis, dass etwa ein Viertel der Pferde mehr als 150 Unmutsäußerungen gezeigt haben, in drei Minuten", so die Verhaltensbiologin.

Auffällig viele grobe Einwirkungen

Abwehrreaktionen zeigten mehrere Pferde auf dem Abreiteplatz des CHIO allerdings nicht nur wegen der engen Kopf-Hals-Haltung, sondern auch aufgrund zahlreicher manueller Einwirkungen der Reiter auf die Pferde.

Der Kopf des Pferdes wird stark an den Körper herangezogen

In einem konkreten Fall wurde der Zusammenhang dieser Abwehrreaktionen mit Aktionen des Reiters immer wieder besonders deutlich: Die Reiterin zog den Pferdekopf mit deutlichen Armbewegungen heran. "Das Pferd wird zeitweilig zur Korrekturmaßnahme immer wieder extrem stark mithilfe der Kandare Richtung Brust gezogen. Zu sehen ist das geöffnete Maul, das auf Schmerzen hinweist", so Pferdeethologin Margit Zeitler-Feicht von der TU München. "Die Ohrmuschel weist nach unten – Ohrenstellung seitlich. Also auch dieses Pferd hat meines Erachtens Angst und signalisiert seine Unterlegenheit, nach dem Motto: Ich tu alles was du möchtest, aber hör‘ bitte wieder auf."

Zug auf Kandare als Zwangsmaßnahme

„Ich finde das, was ich hier sehe, scheußlich. Und ich würde einschreiten", sagt Holger Preuschoft, emeritierter Professor für funktionelle Morphologie an der Universität Bochum, zu einzelnen Aufnahmen vom CHIO-Abreiteplatz. Preuschoft hat bereits in den 1990er Jahren in biomechanischen Studien untersucht, wie das Gebiss die Kräfte, die der Reiter über die Zügel auf das Pferdemaul ausübt, verstärkt. So können etwa Kandaren die Kraft des Reiters im Pferdemaul bis um den Faktor acht erhöhen.

Auf den Aufnahmen vom Abreiteplatz ist zu sehen, wie ein Reiter den Kopf seines Pferdes über mehrere Minuten extrem nah an die Brust zieht. Dabei wackelt der Kopf hin und her, der Reiter "riegelt" - das heißt, er zieht rechts und links abwechselnd im Pferdemaul, woraufhin der Kopf des Pferdes nachgibt. Für diese grobe Reitweise müsse der Reiter besonders stark ziehen, so Preuschoft. "Ich kann mir gut vorstellen, dass man abstumpft, wenn man so etwas den ganzen Tag sieht. Das ist Gewalt gegen das Pferd ausgeübt."

Uta König von Borstel, Professorin für Tierhaltung und Haltungsbiologie an der Universität Gießen, forscht ebenfalls seit Jahren zum Pferdeverhalten. Auch sie kritisiert die Reitweise, die auf vielen der Aufnahmen vom Trainingsplatz zu sehen ist: "Es fällt auf, dass schon sehr häufig mit harter Handeinwirkung geritten wird. Offenbar wurden die Zügel oft auch strafend eingesetzt. Schweifschlagen sowie Taktfehler waren ebenfalls häufiger zu sehen."

Wissenschaftlerin: „Stewards hätten eingreifen müssen“

"Wir haben gesehen, dass fünf von 28 Reitern auf den aufgezeichneten Videos mehrfach Szenen grober Einwirkungen gezeigt haben", erklärt Dr. Kathrin Kienapfel, die die Aufzeichnungen des WDR gemeinsam mit ihrem Team an der Universität Bochum ausgewertet hat. "Hier hätten die Stewards eingreifen müssen."

Die Kandare verstärkt die Kraft des Reiters auf das Pferdemaul erheblich

Das WDR-Team hatte insgesamt sechs Stunden am Abreiteplatz in Aachen gedreht. In dieser Zeit wurden keinerlei Interventionen durch das Aufsichtspersonal beobachtet. Keiner der Reiter wurde angesprochen. Außerdem wurde während des Drehtags keine gelbe Karte vergeben, mit der die Stewards insbesondere grobes und aggressives Reiten sanktionieren könnten.

Reaktion der internationalen reiterlichen Vereinigung

Aggressives Reiten und Zwangshaltungen, die durch Krafteinwirkung hervorgerufen werden, sind weder nach nationalem noch nach internationalem Reglement bei Reitturnieren akzeptiert. Warum also wurde an unserem Drehtag beim CHIO in mehreren Fällen nichts unternommen? Der WDR hat die Aufnahmen vom Abreiteplatz auch der Internationalen reiterliche Vereinigung ( FEI ) vorgelegt, die den CHIO veranstaltet hat. Auf die konkreten Szenen geht die FEI allerdings nicht ein:

"Unsere Rolle ist es, das Pferdewohl hochzuhalten und zu fördern und wir gehen das mit einer langfristigen Sichtweise an. (...) Jede Trainingsmethode, die falsch angewendet wird, ist nicht akzeptabel und aggressives Reiten muss verhindert werden. Das ist ein anhaltender Erziehungsprozess. Dazu entwickeln wir momentan neue Richtlinien und Videohilfsmittel."

Die deutsche Reiterliche Vereinigung ( FN ) betont, dass bei deutschen Turnieren insbesondere im Hinblick auf die Kopf-Hals-Haltung bereits schärfere Regeln gelten. Der WDR hat auch der FN das Material vorgelegt. Sie sieht in den gewählten Ausschnitten mehrfach Handlungsbedarf zum Schutz der Pferde vor der reiterlichen Einwirkung.

Fazit: Fehler im System statt bedauerlicher Einzelfälle

"Die Aufnahmen vom Abreiteplatz vom CHIO in Aachen sind erschreckend und zeigen, dass sich seit der ausgiebigen Diskussion um die Rollkur in der Reiterei nicht viel geändert hat", sagt Anja Beran. Sie ist selbst Dressurreiterin und Ausbilderin und setzt sich für eine Rückbesinnung auf die klassische Reitkunst ein. "Die Videos veranschaulichen einmal mehr, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Das Vorgehen ist der heutigen Pferdeausbildungsweise geschuldet. Es macht keinen Sinn schwarze Schafe zu deklarieren. Ein generelles Umdenken ist dringend notwendig."

Damit ein Pferd unter seinem Reiter gesund bleibt, muss es gezielt gymnastiziert werden. Die Dressur diente einmal genau dazu - Muskeln und Bewegungsapparat so zu trainieren, dass ein gerittenes Pferd lange gesund bleiben kann. Von diesem Ursprung aber ist die Reitweise auf einem der renommiertesten Turniere der Welt mitunter weit entfernt.

Stand: 11.10.2018, 09:14