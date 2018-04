Kampfhunde: Kann Aggression in den Genen liegen?

Die Geschichte der Kampfhunde beginnt vor 300 Jahren mit - wer hätte es gedacht - grausamen Kämpfen. Dabei wurden Bulldoggen mit Terriern gekreuzt und dann in die Arena geschickt. Die Hunde waren nach den Kämpfen häufig schlimm verletzt. In den Familien der Hundebesitzer päppelte man sie dann wieder auf. Dort wurden sie schließlich sogar zu Familien- oder Nanny-Hunden.

Gezielter Einsatz abgerichteter Hunde

Im kriminellen Milieu jedoch wurden die muskulösen Tiere zum Statussymbol. Ihre Halter richteten sie ab und brachten ihnen bei, nach dem Zupacken nicht mehr loszulassen, so dass die Tiere auch gezielt als Waffe eingesetzt wurden.

Als Anfang des Jahres 2000 ein Kind von dem Pitbull eines Kriminellen tot gebissen wurde, reagierten die Bundesländer mit strengen Gesetzen. In NRW gilt seitdem ein Hundegesetz, das Kampfhunde auf eine Liste setzte, und den Haltern strenge Auflagen vorschreibt.

Wurden Kampfhunde vorschnell verteufelt?

Ob aber die Aggression wirklich in den Genen liegt oder von verantwortungslosen Haltern anerzogen wird, war damals egal. "Es bestand ein absoluter Zugzwang und da wurden eben Hunderassen als schlecht oder aggressiv verteufelt, obwohl niemand beweisen kann, dass diese Rassen ein höheres Aggressionspotential haben" , sagt Tierarzt Richard Bey aus Aachen: "Welches Maß an Angriffsbereitschaft, welches Maß an Aggression – das kommt vom Menschen, der das eben fördert oder hemmt."

Nicht gefährlicher als ein Labrador

"Ein Staffordshire-Terrier ist nicht gefährlicher als ein Labrador" , erläutert auch Dunia Thiesen-Moussa, die an der Tierärztlichen Hochschule Hannover eine Verhaltensmedizinische Sprechstunde anbietet. "Man kann Hunde allerdings darauf trainieren, Artgenossen zu verletzen oder gar zu töten" , räumt die Tierärztin ein.

Studien belegen: Die Listenhunde reagieren nicht aggressiver als andere Hunde. Selbstverständlich ist jeder große Hund potentiell in der Lage, Menschen und andere Hunde zu verletzen. Das gilt aber auch für Nicht-Listenhunde.