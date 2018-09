Wie schlimm sind Kaffeekapseln wirklich?

Immer wieder prangern Umweltverbände den riesigen Müllberg an, der durch die kleinen, kaffeegefüllten Kapseln aus Aluminium entsteht. 8.000 Tonnen Verpackungsmaterial fallen dadurch in Deutschland jedes Jahr an. Alles halb so schlimm, sagen Kapselhersteller und der "Grüne Punkt", Deutschlands größter Mülltrennsystem-Betreiber. Schließlich ließen sich die Kapseln doch prima wiederverwerten.

Kapsel-Recycling: Gut gedacht, schlecht gemacht

Auf den ersten Blick stimmt es sogar, was Nespresso und Co. behaupten: Aluminium-Kapseln können prinzipiell gut recycelt werden. Sie liessen sich zuverlässig aus dem Verpackungsmüll herausfiltern und recyceln, sagt Norbert Völl, Sprecher der Gesellschaft "Grüner Punkt". Und im Gegensatz zu den allermeisten Kunststoffverpackungen hat Aluminium eine hohe Recyclingquote von etwa 75 Prozent.