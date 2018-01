So viele Atomkraftwerke gibt es noch in Europa

Der Reaktor "Gundremmingen B" in Bayern ist seit Ende 2017 abgeschaltet. Damit sind in Deutschland noch sieben Reaktoren an ebenso vielen Standorten am Netz. Im kommenden Jahr folgt mit "Philippsburg 2" die nächste Abschaltung. Der geplante Atomausstieg soll bis 2022 erfolgen.

Im restlichen Europa ist von Atomausstieg nicht die Rede

Doch in Europa ist die Kernenergie weiterhin eine wichtige Größe in der Energieproduktion. Allein im Nachbarland Frankreich stehen an 16 Standorten mehr als 50 Reaktoren, weitere gibt es zum Beispiel in Belgien, der Schweiz oder Tschechien. Auch von ihnen könnte im Ernstfall eine Gefahr für Deutschland ausgehen.