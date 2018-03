Wenn der Jupiter unser Nachbarplanet wäre

Rund eine Woche nach der Ankunft am Jupiter hat die Sonde Juno erstmals Fotos geschickt. Das erste Bild sei am Sonntag (10.07.2016) empfangen worden, nachdem die Kamera an Bord der Sonde wieder angeschaltet worden war, und zeige den größten Planeten unseres Sonnensystems und drei seiner Monde, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht zum Mittwoch (13.07.2016) mit. " Diese Szene von der 'JunoCam' bedeutet, dass sie ihren ersten Flug durch die extreme Strahlung des Jupiter unbeschädigt überstanden hat und dass sie jetzt bereit ist, den Jupiter anzugehen ", sagte Nasa-Manager Scott Bolton. Die ersten Bilder sind allerdings noch in relativ niedriger Auflösung. Hoch aufgelöste Fotos soll Juno erst wieder Ende August machen, wenn sie sehr nah an den Jupiter herankommt.