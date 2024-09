Die ungefilterte Wahrnehmung von Reizen ist für Kliner im Alltag oft eine Herausforderung. Im Beruf, wo sie gegen Kinderpornografie kämpft, ist sie aber enorm hilfreich. Denn Kliner hat zusätzlich eine besondere Inselbegabung: Sie verfügt über ein fotografisches Gedächtnis.

" Jedes Bild, das ich gesehen habe, kann ich mir sehr gut und über einen sehr langen Zeitraum merken ", sagt die 44-Jährige. Selbst kleinste Details kann sie sich einprägen und jederzeit wieder abrufen. Wenn sie beim Landeskriminalamt in Düsseldorf kinderpornografische Videos und Bilder auswertet, vergleicht sie diese im Kopf mit allen Bildern, die sie jemals gesehen hat. " Da erkenne ich relativ schnell zum Beispiel eine Socke in einem Video wieder oder weiß: Den Rucksack, den kennen wir schon, den habe ich schon einmal gesehen. "

Das fotografische Gedächtnis hilft Samanta Kliner bei ihrer Arbeit

In NRW gab es 2023 laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) rund 10.700 Fälle von Kinderpornografie. Da in die Statistik nur Fälle eingehen, die angezeigt wurden, dürfte die Dunkelziffer wesentlich höher liegen. In mehr als der Hälfte der Fälle bestand laut BKA -Lagebericht eine Vorbeziehung, Täter und Opfer kannten sich also. Am häufigsten handelte es sich dabei um Freundschaften beziehungsweise Bekanntschaften, gefolgt von Verbindungen innerhalb der Familie.

Dahinter kommen sogenannte formelle soziale Beziehungen, wie Trainer und Schützling in einem Sportverein, Lehrer und Schüler in Musikschulen oder andere Beziehungen in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. Ein zunehmendes Problem sind Kinder, die entsprechendes Material per WhatsApp oder Snapchat austauschen. Knapp 1.500 der Tatverdächtigen in NRW waren laut PKS 2023 jünger als 14 Jahre. Auch das Thema KI-generierte Kinderpornografie stellt die Ermittler vor Herausforderungen.

LKA -Chef Ingo Wünsch sieht in Kliner eine enorme Bereicherung. " Sie bringt etwas mit, was keiner hier im LKA hat. Kein Polizist, keine Polizistin, einzigartig einfach. Das ist für uns mehr als ein Lottogewinn. " Mit ihren Fähigkeiten übertreffe Kliner sogar die Technik. Die Genauigkeit, mit der sie Details von aktuellen Fällen mit Bildinformationen von Fällen aus lang zurückliegenden Zeiten verknüpft und zusammenbringt, habe kein Computer.

Schutzschild für die Seele

Hilfreich für ihre Arbeit ist aber nicht nur Kliners besonderes Bildgedächtnis. Der Autismus schützt sie auch vor seelischen Schäden durch das Anschauen von Kinderpornografie. Zwar kann die 44-jährige Mutter gut mit Menschen mitfühlen, wenn sie mit ihr über ihre Gefühle sprechen. Emotionen nonverbal zu erkennen, fällt ihr aber schwer. " Wenn jemand lacht, ist es mir nicht möglich zu verstehen, dass er glücklich ist. Wenn jemand Tränen vergießt, bedeutet das für mich nicht unbedingt, dass er traurig ist. Das hilft mir bei meiner Arbeit sehr, weil ich mir dann natürlich auch Missbrauchsabbildungen angucken kann, ohne emotional zu sehr mitgenommen zu werden. "