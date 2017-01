Schneeflocken sind Kunstwerke

Auf ihrem langen Weg durch die Atmosphäre bis zum Boden haben Schneeflocken genügend Zeit, um kunstvolle Verästelungen auszubilden. Durch jede Drehung und jede Wendung entstehen einzigartige symmetrische Formen, erläutert Kenneth G. Libbrecht, Physiker am kalifornischen Institute of Technology in Pasadena und einer der führenden Schneeforscher, dem WDR . "Schneeflocken fallen in einer faszinierenden Vielzahl von Formen und Mustern vom Himmel – einschließlich sternenförmigen Dendriten, hohlen Säulen oder dreieckigen Kristallen" , beschreibt der US -amerikanische Forscher.