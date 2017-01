WDRforyou: De Maizière beantwortet erstmals live Fragen von Flüchtlingen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird am 23. Januar 2017 ab 14.30 Uhr Fragen von Flüchtlingen beantworten. Das Team von WDRforyou sendet das Gespräch in einem Internet-Livestream aus dem Bundesinnenministerium. Das WDR-Online-Programm für Flüchtlinge feiert in diesen Tagen sein einjähriges Jubiläum.