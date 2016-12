Anfahrt - So finden Sie uns

● mit der Bahn: Siegen Bahnhof

● mit dem Bus: Siegen-ZOB

● mit dem Auto aus Richtung Köln/Hagen:

● A 4/A45 Kreuz Olpe-Süd in Richtung Kreuztal/Siegen-Nord. Die A 4 geht in eine Stadtautobahn über.

● B54/62 Ausfahrt Siegen-Hammerhütte

● mit dem Auto aus Richtung Gießen/Limburg:

● A45 Ausfahrt Siegen-Süd

● ca. 4 km stadteinwärts (am Stadion vorbei)

● dann rechts (B 62) Richtung Kreuztal/Stadtmitte

● nächste Kreuzung links Richtung City-Galerie/Apollo-Theater

● in eines der beiden Parkhäuser City-Galerie oder Apollo-Theater

● City-Galerie: Das Einkaufszentrum durch den Haupteingang 'Am Bahnhof' verlassen.

● 'Apollo-Theater': Den Sparkassen-Gebäudekomplex im Gebäude-Inneren ganz durchqueren oder nach links umrunden.

● Der Eingang zum WDR liegt gegenüber vom Bahnhof, direkt am Busbahnhof.

Büro Arnsberg

Zur Feldmühle 13

59821 Arnsberg

Telefon 02931 5282 0

Telefax 02931 5282 24/29

Der Weg zum WDR Büro Arnsberg