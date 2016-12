Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Verbindung ab Hauptbahnhof, U-Bahn U45 direkt bis zur Haltestelle Westfalenhallen, oder U49 bis "Stadtgarten" (2 Stationen), umsteigen in die U46 in Richtung Westfalenhallen, dort umsteigen in den Bus 450 bis Gersdorffstr. (2 Stationen). Von dort ca. 100 m Fußweg zurück zum Mommsenweg und dem WDR-Studio Dortmund.

Mit dem Auto:

Anfahrt aus Richtung Köln (A1)

A1 bis Westhofener Kreuz, dort auf die A45 Richtung Dortmund bis Ausfahrt Dortmund-Süd, dort auf die B54 Richtung Dortmund bis Ausfahrt Dortmund-Brünninghausen. Am Ende der Ausfahrt links, über den kleinen Bahnübergang ; danach rechts Richtung Dortmund-Mitte (Ardeystraße), 1. Ampel links und sofort wieder rechts (Mommsenweg).

Anfahrt aus Richtung Frankfurt/Siegen (A45)

A45 Richtung Dortmund bis Ausfahrt Dortmund-Süd, dort auf die B54 Richtung Dortmund bis Ausfahrt Dortmund-Brünninghausen. Am Ende der Ausfahrt links, über den kleinen Bahnübergang ; danach rechts Richtung Dortmund-Mitte (Ardeystraße), 1. Ampel links und sofort wieder rechts (Mommsenweg).

Anfahrt aus Richtung Hannover (A 2)

A2 bis zum Kamener Kreuz, dort auf die A 1 Richtung Köln bis zum Kreuz Dortmund-Unna, dort auf die A44 Richtung Dortmund (wird zur B1) bis zur Ausfahrt B54. Auf die B54 Richtung Hagen bis Ausfahrt Dortmund-Brünninghausen. Am Ende der Ausfahrt rechts über den kleinen Bahnübergang ; danach rechts Richtung Dortmund-Mitte (Ardeystraße), 1. Ampel links und sofort wieder rechts (Mommsenweg).

Anfahrt aus Richtung Münster (A1)

A1 Richtung Köln bis zum Kreuz Dortmund-Unna, dort auf die A44 Richtung Dortmund (wird zur B1) bis zur Ausfahrt B54. Auf die B54 Richtung Hagen bis Ausfahrt Dortmund-Brünninghausen. Am Ende der Ausfahrt rechts, über den kleinen Bahnübergang ; danach rechts Richtung Dortmund-Mitte (Ardeystraße), 1. Ampel links und sofort wieder rechts (Mommsenweg).

Anfahrt aus Richtung Düsseldorf/Essen (A40/B1)

A40/B1 Richtung Dortmund bis zur Ausfahrt Dortmund-Mitte/WDR, am Ende der Ausfahrt links. Am Ende dieser Straße rechts (Ardeystraße), 1. Ampel rechts und sofort wieder rechts (Mommsenweg).

Anfahrt aus Richtung Kassel (A44)

A 44 Richtung Dortmund (wird zur B1) bis zur Ausfahrt B54. Auf die B54 Richtung Hagen bis Ausfahrt Dortmund-Brünninghausen. Am Ende der Ausfahrt rechts, über den kleinen Bahnübergang ; danach rechts Richtung Dortmund-Mitte (Ardeystraße), 1. Ampel links und sofort wieder rechts (Mommsenweg).