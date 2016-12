Die Redaktion Bildung stellt sich vor

Von der Idee bis zur Sendung

Das Planet-Wissen-Team im Studio

Die Idee für eine Sendung kann von den Autoren, den Redakteuren oder auch den Zuschauern kommen. Stehen ein Thema und ein Studiogast fest, beginnt der Autor mit der Recherche: Welche Aspekte des Themas sind wichtig, welche Beiträge können wir in der Sendung zeigen, welche Frage wollen wir den Zuschauern über die Sozialen Medien stellen? Die Redakteure überlegen parallel, welche Aspekte der Sendung online vertieft werden sollen.

Am Tag der Sendung kommen schließlich alle zusammen – Studiogast, Moderator, Regisseur, Aufnahmeleiter, Redakteur, Autor, Beleuchter, Kameramann, … – und geben ihr Bestes, um für den Zuschauer eine spannende, informative und unterhaltsame Stunde zusammenzustellen.

Planet Schule

Planet Schule richtet sich vor allem an Lehrer und Schüler, aber natürlich auch an alle anderen Wissensdurstigen. Wie Planet Wissen entstehen auch viele Planet-Schule-Sendungen in Zusammenarbeit mit dem SWR. Diese Sendungen bedienen ein großes Fächerspektrum an Schulen und richten sich an unterschiedliche Altersstufen - von Grund- bis zu Oberstufenschülern.

Großes Online-Angebot für Schüler und Lehrer

Im WDR hat Planet Schule seinen festen Sendeplatz werktäglich von 7.20 bis 8.20 Uhr und im SWR von 6.35 bis 7.05 Uhr. Die meisten der gesendeten Filme werden auch auf der interaktiven Online-Plattform www.planet-schule.de angeboten, meist sogar zum Download. In dem Online-Angebot finden Lehrer, Schüler und alle anderen Interessierten auch Unterrichtsmaterial, Lernspiele, Simulationen, E-Learning-Module für eigenständiges, interaktives Lernen, Hintergründe und vieles mehr.

Zwei Beispiele: Auf www.dokmal.de gibt's geballtes Dokumentarfilm-Wissen für Schüler und mit Flirt English können Schüler auf spielerische Art Englisch lernen.