Die Medien sind Mitte der 1970er Jahre, wie alle gesellschaftlich relevanten Bereiche, noch fest in Männerhand. Deutschlands bekannteste Feministin beschließt deshalb, den Frauen ein eigenes Forum zu schaffen und investiert ihr Buchhonorar in die Gründung einer Zeitschrift.

Hohn und Spott von der männlichen Konkurrenz

In Köln stellt Alice Schwarzer ein Redaktionsteam zusammen, dem neben ihr die Redakteurinnen Angelika Wittlich, Sabine Schruff und Christiane Ensslin, Schwester der RAF -Terroristin Gudrun Ensslin, angehören. Dem Zeitgeist entsprechend wollen sie als Kollektiv arbeiten, was aber von Beginn an nicht funktioniert. Auch über die Inhalte der auf den Namen "Emma" getauften Zeitschrift herrscht anfangs Uneinigkeit.

Angeführt von ihrer resoluten Chefin und Herausgeberin rauft sich die Redaktion zusammen. Am 26. Januar 1977 geht "Emma" mit einer Auflage von 200.00 Heften an den Start. Die " erste Frauenzeitschrift für Frauen von Frauen " ist so schnell vergriffen, dass Schwarzer 100.000 Exemplare nachdrucken lässt.